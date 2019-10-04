دي مايو: زيارة للمغرب وتونس قريبا لتعزيز اتفاقات إعادة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه سيؤدي زيارة الى المغرب وتونس قريبا، لتعزيز الاتفاقات الخاصة بإعادة المهاجرين الى أوطانهم.

وذكر دي مايو في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي، لإعلان المرسوم الحكومي الجديد بشأن إعادة المهاجرين، أن “بلاده قد أبرمت سابقاً اتفاقات مع المغرب وتونس بشأن عمليات الإعادة”، لكن “هذه الإتفاقات تحتاج الى “تعزيزها أو المصادقة عليها”.

وأعلن وزير الخارجية أنه، لهذا السبب سيقوم “بزيارة الى هذين البلدين الواقعين شمال أفريقيا”، مبينا أنه “في حالة المغرب، هناك اتفاق لم يتم التصديق عليه”، متذمراً من حقيقة أن “العلاقات مع الرباط لم تتعزز في السنوات الأخيرة”.

وأشار الوزير دي مايو الى أن “المغرب، ستكون بالتأكيد موضوع رحلاتي القادمة الى جانب تونس”، موضحًا أنه في تونس سيطلب عقد “اجتماع لمجموعة العمل الإيطالية التونسية”، بهدف “زيادة عمليات الإعادة إلى الوطن”، للمهاجرين غير النظاميين.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “هناك انتخابات جارية في تونس، لكننا نريد التحدث في أقرب وقت ممكن مع الحكومة الجديدة لتنفيذ بنود الاتفاقية الشهيرة، حول ترحيل المهاجرين”.

وكان دي مايو قد أعلن أن “هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تُختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، والتي “تشمل ألبانيا، الجزائر، البوسنة، الهرسك، الرأس الأخضر، كوسوفو، غانا، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، السنغال، صربيا، تونس وأوكرانيا”.