المفوضية: من المبكر الحديث عن صندوق لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت المفوضية الأوروبية أن الوقت لا زال مبكراً على الحديث عن إمكانية انشاء صندوق أوروبي خاص لمواجهة آثار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على بضائع أوروبية، خاصة الزراعية منها.

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض الرسوم الجمركية، بدءا من منتصف الشهر الجاري، على البضائع الاوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار على خلفية حكم صدر لصالحها من قبل منظمة التجارة العالمية بشأن مساعدات غير قانونية لشركة (ايرباص) الاوروبية لصناعة الطائرات. وتترقب بروكسل حكم مماثل من المنظمة مطلع 2020 بسبب المساعدات الذي تقدمها الإدارة الأمريكية لشركة (بوينغ).

وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن الاتحاد يدرس آثار الرسوم المحتملة على البضائع، “للقطاع الزراعي خصوصية نأخذها بعين الاعتبار”، حسب كلامه.

وشدد على أن المفوضية جاهزة للتدخل، عبر آليات مختلفة، لحماية المنتجين الزراعيين والصناعيين الأوروبيين في حال الضرورة.

ولكن انشاء صندوق خاص لهذا الغرض لا يحظى بالأولوية لدى المسؤولين الأوروبيين حالياً.

وتهدد بروكسل باللجوء إلى إجراءات مماثلة ورفع الرسوم الجمركية على بضائع تستوردها دول الاتحاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار نزاع تجاري مستمر منذ أعوام.