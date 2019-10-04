رئيس البرلمان الاوروبي يلتقي جونسون ضمن جولة تشمل ألمانيا وفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بجولة أوروبية بداية الأسبوع القادم تقوده إلى كل من فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يلتقي ساسولي بشكل منفصل كلاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وستتمحور محادثات ساسولي خلال هذه الجولة حول المواضيع المدرجة على جدول اعمال القمة الأوروبية المقبلة في 17 و18 الشهر الجاري، خاصة ما يتعلق بالموازنة الأوروبية طويلة الأمد.

ويسعى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي كذلك إلى بحث آخر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، انطلاقاً من قناعة الأوروبيين بأن القمة يجب ألا تتحول إلى ميدان تفاوض بين الدول الـ27 ولندن.

وتأتي زيارة ساسولي إلى المملكة المتحدة في أجواء متوترة، إذ أن المجموعة البرلمانية المكلفة دراسة بريكست قد رفضت العرض البريطاني الأخير، فيما استقبلته باقي الأطراف الأوروبية بشكل فاتر.

وفي السياق نفسه، نفت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود أن تكون بروكسل قد حددت مهلة للندن مدتها أسبوع واحد للتوصل الى توافق.

وأشارت برتود في تصريحات لها اليوم أن الاتحاد أكد على أهمية الاستفادة من كل يوم يمر، فـ”المفاوضات التقنية مستمرة وعلى بريطانيا أن تقدم الإيضاحات المطلوبة”، حسب كلامها.