كنائس الشرق الأوسط: مسيحيو المنطقة ليسوا أقلية ولا يحتاجون لحماية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مجلس كنائس الشرق الأوسط إن المجتمعات المسيحية في المنطقة، “ليست أقليات ولا تحتاج إلى حماية”.

وفي خطاب ألقته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي “حوار وارسو من أجل الديمقراطية”، الذي عقد في العاصمة البولندية أمس ونقلته وكالات إعلام فاتيكانية الجمعة، شددت الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط (MECC) ثريا بشعلاني، على أن “الوقت قد حان للاعتراف بأنه لا يوجد سلام بدون عدالة”.

وخلصت سكرتيرة المجلس بالإشارة الى “الضرورة الملحة لمعالجة ظاهرة للتعصب الديني، المرضية من جذورها”.

يُذكر أن بشعلاني، الأستاذة الجامعية اللبنانية المارونية، هي المرأة الأولى التي تشغل هذا المنصب الكنسي الرفيع.