عمدة ميلانو: أعدنا ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-أعلن عمدة مدينة ميلانو الايطالية جوزيپّي سالا الجمعة أن البلدية تمكنت خلال العام الحالي من إعادة ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم.

واضاف سالا، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم على المستوى الوطني، “لا أدري إن كانت هناك مدن إيطالية أخرى لديها مثل هذه الارقام”.

وقال رئيس بلدية ميلانو، في تصريح للصحفيين على هامش إجتماع اللجنة الإقليمية للنظام والأمن العام بحضور وزير الداخلية لوتشيانا لامورغيني، “المعركة لم تنته بعد، لكنني أعرف أن القليل راهن على تحقيق هذه النتائج وفي هذا الوقت القصير. أذرعنا تبقى مفتوحة ولكن مع احترام القوانين. هذه هي سياستي الشخصية”.