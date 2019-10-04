إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.1%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- آظهرت بيانات حديثة صدرت عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إرتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام 2019 ، بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق وعلى أساس سنوي، وذلك خلافاً لتقديرات متشائمة صدرت في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي قدرت نمواً صفرياً.

ووفق بيانات إستات، بلغ معدل صافي الاقتراض الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.1% ، بتحسن قدره 0.2 نقطة مقارنة بـ 1.3% المسجلة في نفس الفترة في عام 2018.

واشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى أن مجمل العجز في الربعين الأولين من عام 2019 ، سجل إنخفاضاً عن ذلك الـ 4.2% في الفترة المقابلة من العام السابق. وتعتبر هذه النتيجة الأفضل منذ عام ألفين.

ولكن معدل الكاهل الضريبي العام-وفق إستات- إرتفع إلى 40.5%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.