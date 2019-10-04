صحيفة: إجتماع “سري” إيطالي-ليبي شارك فيه “مهرب بشر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث تقرير نشرته صحيفة (أفينيري) عن إجتماع ليبي-إيطالي بأحد مراكز إستقبال المهاجربن يغود إلى عام 2017 شارك فيه عبد الرحمن ميلاد (بيدجا)، وصفه التقرير بـ”أحد قادة مهربي البشر” في ليبيا، والذي إتهمته الامم المتحدة بقيادة وحدة خفر سواحل في مدينة الزاوية إرتبطت “بشكل مباشر في إغراق مراكب كانت تقل مهاجرين باستخدام أسلحة نارية”.

وحسب تقرير الصحيفة، لسان حال مجلس الاسقافة الايطاليين، فإن “المفاوضات السرية” جرت في 11 أيار/مايو في مركز (كارا دي مينيو) في كاتنايا، الذي أغلقته السلطات الايطالية مؤخراً، بمشاركة رجال إستخبارات إيطاليين وممثل عن حكومة الوفاق، فضلاً عن ميلاد “الذي ظل مستمعاً دون التفوه بكلمة واحدة، مع إشارات، بين حين وآخر، إلى ممثل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها، للتدخل”.

كما أفاد تقرير (أفينيري) بوجود “مندوبين من شمال إفريقيا من بعض الوكالات الإنسانية الدولية” في الاجتماع “ربما لم يكونوا على علم بأنهم يجلسون بجانب أمير حرب مدمن على انتهاكات حقوق الإنسان”، ولكن ليس الايطاليين حيث “يبدو من المستحيل عدم معرفتهم مع من يتحدثون”، حسب الصحيفة.