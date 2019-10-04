مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة العراقية السماح لمواطنيها بالتجمّع السلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان، صدر الجمعة، الحكومة العراقية إلى السماح لمواطنيها بالتجمّع السلمي، وممارسة حق التعبير بحرية. وأفاد البيان بأهمية أن تقدّم الحكومة الدعم لمواطنيها في تحقيق مطالبهم وعلى وجه الخصوص الحق في العمل.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء استخدام قوات الأمن العراقية الأعيرة الحية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المحتجين.

وبحسب البيان، فإن استخدام القوة ينبغي أن يكون استثنائيا مع الابتعاد عن العنف في التعامل مع التجمعات والتظاهرات، وإذا اضطرت السلطات إلى التعامل بقوة مع المتظاهرين فينبغي أن يكون ذلك وفق قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، أبرزها مبادئ الضرورة والنسبية.

ووفق المفوضية، فقد بلغ عدد القتلى في مظاهرات هذا الأسبوع 12 في بغداد، في حين قُتل عدد آخر في محافظات أخرى وأصيب المئات بجراح من بينهم رجال أمن. واعتقلت السلطات العشرات من المتظاهرين وأطلِق سراح معظمهم في وقت لاحق.

وأكدت المفوضية في بيانها أن استخدام الأسلحة النارية ممنوع إلا في الحالات المستعصية وكآخر حلّ تلجأ له القوات لمنع تهديد وشيك. ودعت إلى التحقيق الفوري في كل حالات القتل بشكل مستقل وبشفافية عالية.

وأعربت المفوضية عن قلقها أيضا من اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل أثناء تغطية الاحتجاجات، تم إطلاق سراح اثنين منهم. وتعيق مثل تلك الاعتقالات التغطية الصحفية للأوضاع. كما أشارت إلى القلق من انقطاع الإنترنت في معظم المحافظات في جميع أنحاء البلاد، “لأن قطع الإنترنت يعيق التعبير بحرية ويقيّد الحق في الحصول على المعلومات ونقلها وهو ما يساهم في تصعيد التوتر.”