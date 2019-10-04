إيطاليا: مقتل رجلي شرطة إثر تبادل لإطلاق النار مع مجرمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تريستي-أفادت مصادر أمنية إيطالية بمقتل رجلي شرطة وجرح آخر في مدينة تريستي (شمال شرق) خلال تبادل لإطلاق النار مع أخوين لصين، تمّ القبض عليهما لاحقاً بعد محاولتهما الفرار.

ووقع إطلاق النار عصر الجمعة في مقر الشرطة في المدينة، حيث تم إقتياد الاخوين للتحقيق معهما بتهمة سرقة دراجة نارية.

وحسب وسائل إعلام في المدينة، فإن أحد الأخوين، متعللا بالذهاب إلى الحمام، هاجم شرطياً وتمكن من إنتزاع سلاحه ليطلق بعد ذلك النار على خمسة من رجال الشرطة. وذكرت المصادر الإعلامية أن المهاجم حاول الهروب مع أخيه بينما بادلته قوات الشرطة إطلاق النار وأصابت الاخير بجروح.