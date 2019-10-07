الاتحاد الأوروبي يناشد أطراف آستانة بمنع تفجر الوضع شمال شرق سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي أطراف عملية آستانة (تركيا، إيران وروسيا)، العمل على منع تفجر الوضع في شمال شرقي سورية، ضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة وتأمين سهولة حركة المساعدات الإنسانية.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تعلق على الإعلانات الأمريكية – التركية الأخيرة بشأن عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد في شمال شرقي سورية وإقامة منطقة عازلة.

وعبرت مايا كوسيانيتش، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن أي حل مستدام وشامل في سورية لا يمر عبر الطرق العسكرية، “مع ذلك نحن نعترف بالمخاوف الأمنية لتركيا”، حسب كلامها.

وشددت المتحدثة على أن ما يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية هي عملية انتقالية سياسية وفق القرار الأممي 2254 وبيان جنيف، منوهة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال، خاصة لجهة اعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ومضت كوسيانيتش قائلة: “لا زال موقف الاتحاد الأوروبي ثابتاً من ناحية التمسك بسيادة ووحدة أراضي الدولة السورية”.

وينظر الأوربيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا لعملية عسكرية شمال – شرق سورية، إذ أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية.

وحول المنطقة العازلة التي تنوي تركيا اقامتها في شمال شرقي سورية لإعادة اللاجئين، يؤكد الاتحاد بأن الشروط لم تتوفر بعد لضمان عودة آمنة لهؤلاء لمناطق داخل سورية.

ولكن الموقف يبدو غامضاً بشأن إمكانية أن تمول بروكسل في المستقبل جزئياً أو كلياً مثل هذا العمل.

ولم تؤكد المتحدثة أو تنفي قيام واشنطن أو أنقرة بإبلاغ بروكسل بقرارتهما بشأن العملية العسكرية التركية الوشيكة في شمال شرقي سورية، مكتفية بالقول: ” لدينا اتصالات مع الجميع”.