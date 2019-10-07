بريكست: سباق مع الزمن للتوصل لإتفاق بشأن الحدود الايرلندية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشهد العاصمة بروكسل اليوم جولة محادثات تقنية وسياسية مكثفة بين الوفدين الأوروبي والبريطاني المكلفين معالجة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وتعتبر محادثات اليوم بداية لأسبوع حاسم بشان هذا الملف، إذ ترغب المفوضية بحمل أي “توضيحات بريطانية قادمة” إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبية لاتخاذ قرار بشأنها.

ويعمل الأوروبيون على حث البريطانيين على تقديم إيضاحات وتفاصيل إضافية بشأن ” العرض” الذي قدمته لندن قبل أيام حول طريقة إدارة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، ورفضته بروكسل.

وترى المفوضية الأوروبية أن مسؤولية تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق تقع دائماً على عاتق الطرف البريطاني، حيث شددت المتحدثة بإسمها قائلة: “نريد حلولاً عملية وليس تدابير مستقبلية يمكن التراجع عنها أو اخضاعها للتفاوض مستقبلاً خلال المرحلة الانتقالية”.

وأكدت مينا أندريفا أن المقترحات البريطانية بشكلها الحالي لا تتوافق مع البروتوكول المتضمن في اتفاق الانسحاب والخاص بطريقة تفادي حدود فعلية بين شطري ايرلندا.

و لا يمانع الاتحاد الأوروبي بان يتم اللجوء إلى تدابير بديلة بالنسبة للحدود بين شطري جزيرة ايرلندا، بشكل يتوافق مع أهداف شبكة الأمان، أي تفادي أي شكل من أشكال الحدود القاسية بين الطرفين.

ولكن بروكسل تأمل التوصل إلى توافق بحلول يوم الجمعة القادم، ليتسنى عدم تحويل القمة الأوروبية القادمة 17و18 الشهر الجاري، إلى مساحة مفاوضات حول بريكست.

ويتمحور الأمر حول الرسوم الجمركية التي يجب تحصيلها وكذلك طرق مراقبة البضائع والسلع الزراعية والصناعية والحيوانات الحية التي تأتي من بريطانيا إلى دول الاتحاد.

ويكرر الأوروبيون تمسكهم بموقفهم القائل بأن حل قادم لعقدة بريكست يجب أن يحقق مصالح جمهورية ايرلندا، التي ستقبى عضواً في التكتل الموحد، وتحمي وحدة السوق الأوروبية.