مصادر سورية معارضة: سيكون لـ”الجيش الوطني” دور هام في طرد القوات الكردية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-بعد إعلان الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية دمج (الجيش الوطني) العامل في مناطق (غصن الزيتون) و(درع الفرات) و(الجبهة الوطنية للتحرير) المتواجدة في إدلب وأرياف حماة واللاذقية وحلب، تحت مظلة وزارة الدفاع التابعة لها، يرأسة اللواء سليم إدريس، قال مسؤولون سوريون بالمعارضة إن من أهم مهام هذا الجيش الجديد تأمين المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إقامتها في شرق الفرات، وطرد مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من المنطقة.

وقال ناجي العلي، الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطنية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “بعد توحّد الفصائل تحت لواء الجيش الوطني، واندماج جبهة التحرير الوطنية معه، بات الجيش الوطني الجديد مؤسسة عسكرية أكثر تنظيمًا وتعتمد على الكفاءات والقدرات وذات خبرة عسكرية مميزة، وسيكون له دور أساسي في حماية وحفظ الأمن في منطقة عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، بالإضافة للمنطقة الآمنة المزمع تشكيلها في الشمال السوري”.

وأضاف “سيكون للجيش الوطني الجديد أيضاً مشاركة واضحة ودور كبير في الدفاع عن إدلب، وفي معركة تحرير المناطق شرق الفرات في شمال سورية من المنظمات الإرهابية، كالـ PYD وPKK والجيش الأسدي، وحفظ أمنها فيما بعد”.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى قال، إثر الإعلان عن تشكيل الجيش الجديد الموحد أنه “سيواصل تحرير البلاد من الاستبداد والطائفية… وسيعمل على تحرير كل شبر من سورية، وبخاصة منطقة شرق الفرات بعد ما عانى أهله من ظلم وتهجير” في إشارة إلى أن دور أساسي للجيش الجديد في عمليات شرق الفرات المرتقبة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سورية من أجل “إرساء السلام هناك”، وأكّد أن هذه العملية “باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد”، في رد فعل على “مماطلة” الولايات المتحدة بإنجاز اتفاق حول إقامة “منطقة آمنة” شمال سورية وفق ما تريد أنقرة.

من الواضح أن (الجيش الوطني) بتشكيلته الجديدة سيكون له دور “إن لم يكن هو رأس حربة” في العملية العسكرية التي تتكلم عنها تركيا في شرق الفرات.

وسحبت القوات الأمريكية اليوم (الاثنين) قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا شمال سورية، بعد ساعات من إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم مرتقب تخطط له أنقرة شرق الفرات شمال سورية.

وتتأهب تركيا لشن عملية عسكرية شرق الفرات شمال سورية لطرد الميليشيات الكردية من القرب من حدودها، وبعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره التركي أردوغان، قال البيت الأبيض إن ترامب تحدث مع أردوغان عبر الهاتف مساء الأحد، وتركيا سوف تنفذ قريباً عمليتها التي خططت لها منذ مدة طويلة في شمال سورية”.

وفي بيان من السكرتير الصحفي للبيت الأبيض فإن القوات المسلحة للولايات المتحدة “لن تدعم العملية أو تشارك فيها، ولن تكون قوات الولايات المتحدة التي هزمت (الخلافة) الإقليمية لداعش في المنطقة المجاورة”.

وقال متحدث باسم الرئاسة التركية اليوم إن المناطق الآمنة في شمال سورية تهدف إلى تطهير الحدود من “العناصر الإرهابية” وعودة اللاجئين إلى سورية، وهو يشير إلى مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يضمن ميليشيات عسكرية متعددة وتصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.