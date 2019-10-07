عمدة لامبيدوزا السابقة: كم بريء يجب أن يموت بعد؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت رئيسة بلدية لامبيدوزا السابقة، جوزي نيكوليني متسائلة: “كم بريء يجب أن يموت بعد؟”، تعليقا على قارب الهجرة الذي وقع في الليلة الماضية أمام سواحل الجزيرة، موديا بحياة 13 إمرأة وفق آخر إحصائية.

وقد أعلنت مصادر أمنية أنه “تم إنقاذ 22 مهاجراً في عملية قامت بتنسيقها هيئة حماية ميناء باليرمو”، بينما “يجري البحث عن الأشخاص المفقودين حاليًا باستخدام وحدات خفر السواحل البحرية وزورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية”، مبينة أن “بلاغات عديدة وردت أمس عن قارب صغير يحمل حوالي 50 مهاجرًا”.

وبهذا الصدد، أضافت نيكوليني في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الاثنين، أن “مأساة أخرى على بعد بضعة أميال عن لامبيدوزا، تبين أن تحطم سفن الهجرة ليس صدفة، بل نتيجة السياسات الأوروبية والوطنية التي دفعت آلاف الناس نحو مصير قاسٍ”.

وتابعت العمدة المنتمية الى الحزب الديمقراطي، أن “قمع عمليات الإنقاذ البحري في الواقع، بمثابة حكم بالإعدام ضد نساء وأطفال أولاً وقبل كل شيء، كونهم أول من يموت إذا انقلب قارب ما، وكما حدث الليلة الماضية قرب لامبيدوزا”.

وأشارت رئيسة البلدة السابقة الى أنه “في خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا حالات إعادة للمهاجرين في عرض البحر، إهمال لعمليات لإنقاذ وانتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية”.

وذكرت نيكوليني “إنني أتساءل عن عدد الأبرياء الذين لا يزال يتعين عليهم الموت لإظهار أن النظريات حول (عامل الجذب للمهاجرين) ما هي إلا استراتيجية سياسية عابثة، يتم بها ضرب عصفورين بحجر واحد”، أي “تقليص عدد الوافدين وزيادة الأصوات المعارضة لهم”.

ولفتت العمدة السابقة الى انه “عندما أثبت تحقيق صحيفة (أڤينيري) أنه على مائدة التفاوض بشأن الاتفاقات مع ليبيا، شاركت الجريمة المنظمة الليبية أيضاً، فلا توجد سوى طريقة واحدة لإكرام هؤلاء الموتى”. وهي “تنظيم عاجل لجهاز إنقاذ أوروبي في البحر المتوسط”.

كما ألمحت نيكوليني إلى “ضرورة الإفراج بأقرب وقت ممكن، عن جميع الأشخاص المحتجزين في معسكرات الإيواء الليبية”، وذلك “من خلال خطة استقبال عاجلة، تُتفق عليها بين جميع دول الاتحاد الأوروبي”.

وخلصت عمدة لامبيدوزا السابقة الى القول “إن الإحياء السنوي لذكرى الضحايا الـ368 لتحطم سفينة المهاجرين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013، دون محو عار التعاون مع خفر السواحل الليبي، يمثل نفاقًا هائلاً لا يطاق”.