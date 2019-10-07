بوريل: سياسة خارجية متكاملة لتعزيز موقف أوروبا في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهد المرشح لمنصب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، بالعمل من أجل جعل السياسات الخارجية للدول الأعضاء “أكثر تماسكاً وتكاملاً لتعزيز موقف الاتحاد وكلمته على الصعيد الدولي”.

وكان بوريل يتحدث اليوم خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الانسان والدفاع في البرلمان الأوروبي، في إطار الإجراءات اللازمة لتثبت تعيينه في منصبه كممثل أعلى للدبلوماسية الأوروبية للفترة ما 2019-2024.

وشدد بوريل، وزير الخارجية الاسباني السابق، على ضرورة تعزيز القوى الدفاعية العسكرية الأوروبية من أجل تعزيز مكانة أوروبا في العالم، حيث “يجب علينا الاستثمار أفضل وأكثر في مجالات الدفاع”، حسب كلامه.

ويرى بوريل أن دعم الدفاع الأوروبي المشترك سيصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي، ويقوي مركز دول الاتحاد داخله.

وأوضح بوريل أن على أوروبا عدم الاستسلام والوقوع رهينة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلاحظ بوريل بقلق تغير مواقف الحلفاء التقليديين لأوروبا، ما يناقض أسس الشراكة القائمة حتى الآن.

ويرى المرشح لخلافة الايطالية فيديريكا موغيريني، أن على الاتحاد الحفاظ على العقوبات المفروضة على روسيا طالما لم تغير موسكو موقفها تجاه أوكرانيا. وقال: “يجب الحفاظ على الاجماع في اتخاذ القرارات للإبقاء على صلاحية سياستنا”.

ولكن بوريل (72 عاماً)، أكد على انفتاحه لاستخدام بعض القواعد المتوفرة في المعاهدات واللجوء إلى الأغلبية في بعض الملفات الهامة.

ويتعين على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية اتخاذ القرار بشأن المنصب الذي سيحتله بوريل، تمهيداً لإجراء تصويت على كامل هيئة المفوضية في 23 الشهر الجاري.