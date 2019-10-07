بوريل ينتقد قرار ترامب السماح بتدخل تركي شمال سورية ويرفض نشر قوات أوروبية لحماية حرية الملاحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف المرشح لمنصب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، بـ”الخطير” إقرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتدخل تركي عسكري مرتقب في شمال شرقي سورية.

وكان بوريل يتحدث في جلسة استماع أمام نواب البرلمان الأوروبي لعرض أولويات عمله لمنصبه القادم 2019-2024، في إطار الإجراءات الأوروبية لتثبته في منصبه.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة الإثنين، بعد إعلانه سحب قوات بلاده من شمال شرق سورية، “حان الوقت لنخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها”.

وحذر بوريل من مخاطر دخول العالم في مرحلة عدم استقرار سياسي.

ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية مشاركة أوروبا في حماية حرية الملاحة خاصة في مضيق هرمز، قال “لا يمكننا حماية حرية الملاحة في كل مكان في العالم”، وفق كلامه.

واقترح بوريل تنظيم مؤتمر إقليمي لخفض التوتر، حيث رأى أن “خفض التوتر لا يمر عبر ارسال قوات إضافية، بل بتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية”، على حد تعبيره.

وتحدث عن العلاقات الأوروبية مع كل من المملكة العربية السعودية، قطر وتركيا، مشدداً على ضرورة الحوار مع هذه الدول لمواجهة التحدي المشترك وهو الإرهاب.

ويختلف بوريل بشدة مع برلمانيين أوروبيين يريدون العمل على “معاقبة” هذه الدول بسبب إتهامها بـ”دعم جماعات إرهابية” أو لدورها “الغامض” في هذا المجال.

كما عبر عن تصميم الاتحاد الأوروبي العمل على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمانيون ايجاباً أو سلباً على تعيين بوريل في المنصب الجديد تمهيداً لتصويت عام على كامل هيئة المفوضية الأوروبية برئاسة اورسولا فون دير لاين في 23 الشهر الجاري.