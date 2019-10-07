دراسة إيطالية: المتاحف الحكومية تساهم بـ1.6% من الناتج المحلي الاجمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبرز تقرير صدر في إيطاليا اليوم الاثنين أن متاحف البلاد الحكومية، التي عددها 358 متحفا، حققت في عام 2018 إيرادات، مباشرة وغير مباشرة، بلغت 27 مليار يورو، ما يعادل 1.6 من الناتج المحلي الاجمالي.

وحسب دراسة بحثية لمجموعة (بوسطن الاستشارية) لصالح وزارة التراث الثقافي والانشطة السياحية في إيطاليا، فإن المتاحف الحكومية حققت في العام المنصرم عائدات 278 مليون يورو مستقبلة 53 مليون زائر.

وتعليقا على هذه الدراسة، قال وزير التراث الثقافي والانشطة السياحية ، درايو فرنشيسكيني: “إن الاستثمار في الثقافة وفي تراث المتاحف مفيد للعقول وللأرواح، كما أنه مفيد أيضًا لاقتصاد البلاد”.

ورأى الوزير أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وهناك حاجة إلى موارد مالية”.

ووفق لهذه الدراسة، فإن 20% من السياح في إيطاليا، حوالي 24 مليون شخص، يأتون إلى البلاد من أجل زيارة المتاحف الحكومية فقط.

ومن بين هذه المتاحف الحكومية، هناك 32 متحفًا مستقلاً تمكن من جذب 58% من الزوار وحقق 87% من مجمل عائدات المتاحف الحكومية.

وتشير الدراسة إلى المساهمة الضئيلة من جانب القطاع الخاص في هذا المجال، حيث لم تتجاوز 3 ملايين يورو العام الماضي.