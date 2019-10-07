سالفيني يعزو غرق مهاجرين قبالة لامبيدوزا إلى فتح الحكومة لموانئ البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألقى وزير الداخلية الايطالي السابق زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني باللائمة على الحكومة في بلاده، إثر غرق 13 امرأة بينهن حوامل، ووجود ثمانية أطفال من بين المفقودين في حادثة إنقلاب قارب مهاجرين، كان يقل 50 شخصاً، قبالة جزيرة لامبيدوزا الصقلية ليل الاحد-الاثنين.

وقال سالفيني الحليف السابق لحركة خمس نجوم، التي شكلت إئتلافا حاكما مع الحزب الديمقراطي، “20 حالة وفاة أخرى بالقرب من لامبيدوزا. كلما كانت هناك رحلات مغادرة (من الشمال الافريقي) لمهاجرين كلما كان هناك موتى”.

واضاف سالفيني مخاطباً حشداً من مناصرية إستعدادا لإنتخابات محلية في مقاطعة أومبريا (وسط) في 24 الشهر الجاري، “أولئك الذين يفتحون الموانئ هم شركاء للمجرمين. هؤلاء القتلى على ضمائر أولئك الذين يقولون إنه بوسع الجميع المجيء إلى إيطاليا”.