عمدة لامبيدوزا: لا حملات انتخابية على حساب موت المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا – دعا رئيس بلدية لامبيدوزا، سالفاتوري مارتيللو الى عدم إقامة دعاية من ضرب الحملات الانتخابية على حساب موت المهاجرين.

وأضاف العمدة مارتيللو في تصريحات، الثلاثاء، “أريد أن أقول بوضوح للطبقة السياسية، ولكل من يغذي الدعاية، ألا يجب لأحد أن يسمح لنفسه بالمضاربة على حساب هذه الوفيات، فلا يمكن إجراء حملات انتخابية على جلدة الناس”.

وتابع عمدة لامبيدوزا “تلقيت أول مكالمة هاتفية (عن الحادث) عند منتصف الليل، تقول: أيها العمدة، تعال إلى رصيف فاڤالورو، فهناك قارب غارق وبعض القتلى”، وأردف “كنت أفكر وآمل ألا أضطر إلى رؤية مثل هذه المشاهد، لكن الأمر حدث مرة أخرى، مجزرة أخرى لا معنى لها، ومؤلمة وسخيفة”.

وأكد مارتيللو أن “علينا امتلاك القوة للجلوس حول الطاولة ومناقشة الجوانب العديدة المتعلقة بمسألة الهجرة. أناشد الحكومة الإيطالية بل وأوروبا أيضًا: يجب أن نشرك دول ​​الساحلية للمتوسط بالقضية ونجد حلولًا ملموسة لفتح قنوات منتظمة وآمنة، وإنقاذ هؤلاء الناس من أيدي المجرمين عديمي الضمير”.

وأردف “في الوقت نفسه يجب علينا دعم لامبيدوزا، على غرار المناطق الحدودية الأخرى التي لم يعد يمكنها تحمل ثقل هذا الوضع لوحدها”. واسترسل “نحتاج لالتزام حقيقي وملموس في هذا الاتجاه وإلا فإن الأمر سيكون مسألة وقت فقط، وفي غضون بضعة أسابيع أو أشهر سنضطر لإحياء ذكرى وفيات أخرى”.

وخلص رئيس بلدية لامبيدوزا الى القول إنه “لا يمكننا المضي قدماً على هذا المنوال، فما جدوى الحزن وفائدة الدموع إن لم نفعل من ثم شيء ملموس، وماذا يجب أن يحدث لوضع حد لكل هذا؟”.