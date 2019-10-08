صحف بلجيكية تنتقد قرار ترامب سحب القوات من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وجهت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم انتقادات لاذعة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من شمال شرقي سورية.

ويعطي القرار الأمريكي ضوءاً أخضر لتركيا للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الكردية التي تسيطر على هذه المنطقة من سورية، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في الأوساط الدولية.

ووصفت صحيفة لا ليبربلجيك الرئيس الأمريكي بـ”الأرعن” والباحث عن فترة رئاسية ثانية.

ومضت الصحيفة تقول: “يعتبر القرار الأمريكي طعنة في الظهر لحلفائنا الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

أما صحيفة لوسوار، فقد رأت في قرار الرئيس الأمريكي “تعبيراً فظاً عن جهل تام لما يجري في هذه المنطقة من العالم”.

وأشارت لوسوار إلى أن “قرار ترامب الذي أعلن سحب قوات بلاده من شمال شرق تركيا، وما أعقبه من اعلان لاحق بأن الأمر ليس إلا إعادة انتشار، يعبر عن حالة تخبط خطيرة داخل الإدارة الأمريكية”.

أما صحيفة لوفيف، فقد وصفت القرار الأمريكي بـ”هدية مسمومة” يقدمها ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورأت الصحيفة أن “القرار الأمريكي يضع الرئيس التركي أمام تحديات كبيرة وهو الذي يعاني أصلاً من صعوبات وتعقيدات على الصعيد الداخلي”.

وقد قوبل القرار الأمريكي برفض أوروبي تام، فبروكسل ترى أن “افساح المجال أمام عملية عسكرية تركية في شمال شرقي سورية ينسف كل الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في هذا البلد، وقد يؤدي إلى موجات هجرة جديدة”.