مسؤول إيطالي: زيادة التهرب الضريبي تهدد التنمية والمساواة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن البيانات الخاصة بالتهرب الضريبي، الواردة في المستندات المرفقة بالملاحظات التعديلية لوثيقة الإقتصاد والمالية (Nadef)، أظهرت أن استمرار المستويات العالية للتهرب الضريبي، يمثل جانباً حاسما لتقليل القدرة التنافسية لبلادنا ونموها وفعالية عدالة وإنصاف سياساتها العامة”.

وقال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء جان كارلو بلانجاردو في جلسة إستماع أمام لجنة الميزانية بمجلسي الشيوخ والنواب مجلس النواب، الثلاثاء، أنه “على الرغم من أننا نمرّ بمرحلة ضعف في الاقتصاد”، فقد “حافظت مؤشرات سوق العمل على صعيد العروض، على مستوى إيجابي”.

وأضاف بلانجاردو في الإحاطة التي جرت بمقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما)، أنه “ووفقًا لمسح القوى العاملة، فقد زاد عدد العاملين في الربع الثاني من عام 2019، من ذوي عقود العمل قصيرة الأجل بـ130 ألف وحدة (بزيادة بمقدار 0.6٪)”، كما “ارتفع معدل العمالة بمعدل 0.3 نقطة”،أي ” بنسبة 59.1٪”.