إحصائية: إيطاليا الأخيرة أوروبيا في نسبة النساء العاملات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، إنها في ذيل قائمة الاتحاد الأوروبي من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفي الصورة التي نقلها رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (ISTAT) جان كارلو بلانجاردو في جلسة إستماع أمام لجنة الميزانية بمجلسي الشيوخ والنواب مجلس النواب، الثلاثاء، أضاف “يبدو أن نقاط الضعف الرئيسية في سوق العمل الإيطالي تخص النساء والشباب ومناطق جنوب البلاد بشكل رئيسي”.

وتابع “ففي غضون عشر سنوات ارتفعت نسبة النساء في ميدان العمل من 40.1 إلى 42.1%”، أي “بحوالي نصف مليون (بزيادة 5.4٪)، وهي قيمة تلخص ديناميكية الركود في ظل سنوات الأزمة (6 آلاف بزيادة بنسبة 0.1٪ بين عامي 2008 و2013) وزيادة ملحوظة بين 2013 و2018 بحجم 492 ألفاً، أي بنسبة 5.3٪”.

وأضاف بلانجاردو في الإحاطة التي جرت بمقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما)، أنه “مع ذلك، لا تزال نسبة 56.2% من النساء العاملات في بلادنا، لا تتجاوز معدل الـ50%”، وهي “من بين أقل القيم أوروبياً، إلى جانب اليونان، حيث يبلغ معدل فاعلية النساء في بقية دول الإتحاد 68.3٪ الأوروبي ومعدل العمالة 63.4 ٪”.