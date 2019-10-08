البابا يهنئ الجماعة اليهودية في روما والعالم بأعيادها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ لمناسبة الاحتفال بالأعياد العبرية روش هشانا، يوم كيبور وسوكوت، بعث البابا فرنسيس رسالة إلى حاخام روما الأكبر ريكاردو دي سينيي لتهنئته وتهنئة الجماعة اليهودية في روما.

وأضاف البابا في الرسالة التي نشرها موقع إذاعة الفاتيكان، الثلاثاء، بأنه يتوجه بفكره “إلى الجماعة اليهودية في العالم أيضا”، راجيا أن “تعود هذه الأعياد بوافر البركات وأن تكون ينبوع فرح”.

وخلص البابا متضرعاً “لكي يساعدنا الله كليّ القدرة على الشهادة له بالتزامنا من أجل الآخرين وتعزيز العدالة والسلام، وأن يقوّي في كل مكان برحمته اللامتناهية روابط الصداقة والرغبة في تشجيع حوار مستمر من أجل خير الجميع”.