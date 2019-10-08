المفوضية الأوروبية تنفي قرب انهيار المفاوضات مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن المحادثات التقنية بين وفدها ونظيره البريطاني، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) لا تزال مستمرة.

وكانت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي مينا اندريفا تعلق على ما اعتبرته “شائعات” بشأن قرب انهيار المفاوضات الحالية الرامية إلى التوافق على حل لمشكلة الحدود بين شطري جزيرة ايرلندا.

وأوضحت أن المحادثات التي ستستمر خلال الأيام القادمة تهدف إلى إعطاء فرصة لبريطانيا لتقديم إيضاحات وتفاصيل حول الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها قبل أيام بشأن بدائل شبكة الأمان.

ومضت قائلة : “لا نرض بأي حال من الأحوال أن يُقال أن المفوضية تعمل للإضرار باتفاق الجمعة العظيمة”.

واتفاق الجمعة العظيمة هو الاتفاق الذي رعته أوروبا لإقرار السلام والاستقرار وتكريس التعاون بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية عام 1998.

وتهدف شبكة الأمان، كما تراها بروكسل إلى وضع تدابير خاصة لتفادي عودة الحدود الفعلية بين ايرلندا الشمالية وهي جزء من بريطانيا وجمهورية ايرلندا، والتي ستظل عضواً في الاتحاد، ما يهدد السلام القائم بينهما..

ولكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي رفض هذه الصيغة لا زال عاجزاً عن عن تقديم حلول “عملية وواقعية” لهذه المعضلة ترضي بروكسل وجمهورية ايرلندا معاً.

ويتحفظ المسؤولون الأوروبيون على التحدث عن إمكانية الموافقة على تأجيل إضافي لبريكست، مشيرين إلى أنهم تلقوا عدة إشارات من رئيس الوزراء البريطاني يعلن فيها نيته ترك الاتحاد بحلول موعد 31 الشهر الحالي.