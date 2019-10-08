برلماني أوروبي: يدنا ممدودة لتسوية تفاوضية للنزاع مع واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي كريستوف هانسن (مجموعة الديمقراطيين المسحيين – لوكسمبورغ)، أن يد أوروبا لا تزال ممدودة للولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد تسوية تفاوضية للنزاع القائم بينهما.

ويتحدث البرلماني الأوروبي هنا عن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على بضائع مستوردة من أوروبا تُقدر بـ7.5 مليار دولار، بعد حكم لصالح واشنطن من قبل منظمة التجارة العالمية بشأن المساعدات “غير القانونية” لشركة ايرباص لتصنيع الطائرات.

وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن القرار الأمريكي، لو نُفذ، بحلول 18 الشهر الجاري، لن يؤدي إلى معاقبة شركة ايرباص فحسب بل آلاف الشركات الأوروبية والأمريكية سواء كانت تصنع الجبن أو الويسكي أو الزيتون، وأضاف متسائلاً “لماذا يتعين على المنتجين الزراعيين دفع فاتورة نزاع على دعم شركات طيران؟”.

ويأتي كلام البرلماني الأوروبي في الوقت الذي دعت فيه مجموعة الديمقراطيين المسيحيين ( أكبر المجموعات البرلمانية) إلى مناقشة عاجلة عامة لهذا الملف في البرلمان.

ويهدف تحرك الديمقراطيين المسيحيين إلى التأكيد على أن الإجراءات ستؤذي الشركات على جانبي الأطلسي وأن التسوية التفاوضية لا تزال قائمة وتصب في مصلحة الجميع.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بدوره الولايات المتحدة بتقديم مساعدات غير قانونية لشركة بوينغ، ما يعطيه الحق في حال صدر حكم لصالحه عن منظمة التجارة العالمية في فرض تدابير مضادة”. ولكن هانسن يرى أنه “من المنطقي أن يكون هناك حل مشترك”.

ويعتبر الأوروبيون ان فرض الرسوم الجمركية على البضائع ستكون عملية خاسرة للجميع، ما يجعل الحل التفاوضي أولوية بنظر بروكسل.

ويقول الأوروبيون أنهم “مضطرون ” للرد بالمثل في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وعيدها.