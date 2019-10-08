أوروبا ترفع من حدة لهجتها تجاه جونسون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رفع المسؤولون الأوروبيون من حدة لهجتهم تجاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أملاً في حثه على العمل بجدية لإيجاد صيغة توافقية بشأن الحدود بين شطري جزيرة ايرلندا، ما يؤمن خروج سلس لبلاده من الاتحاد (بريكست).

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن رئيس الوزراء البريطاني “يعبث” بمستقبل أوروبا، وقال في تغريدة: “إنها لعبة لوم غبية يلعبها جونسون”.

وشدد توسك على أن مستقبل بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد وكذلك مصالح وأمن الجميع على المحك.

ويقول توسك في تغريدته مخاطباً جونسون: “أنت لا تريد اتفاق، لا تريد تمديد و لا تريد التراجع عن بريكست، إلى أين أنت ذاهب؟”.

وعلى خط مواز، أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع جونسون، على أن الاتفاق بين بروكسل ولندن يبدو صعباً في الوقت الراهن.

ورغم أن المفوضية الأوروبية تقول أن المفاوضات التقنية بينها وبين البريطانيين مستمرة أملاً في إعطاء لندن فرصة لتقديم تفاصيل إضافية حول اقتراحاتها المقدمة بداية الشهر الحالي، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد عدم حدوث تقدم.

وأضافت المصادر نفسها، أن المحادثات الجارية حالياً و “التوضيحات” التي قدمها الوفد البريطاني لا تلبي “الطلبات الأوروبية” ولم تسهم في تحريك الأمور.

وينطر الأوروبيون بقلق إلى ما يعتقدون أنها محاولة من قبل جونسون تحميلهم مسؤولية فشل المفاوضات وبالتالي الوصول إلى السيناريو الذي يخشاه الجميع، أي بريكست بدون اتفاق.