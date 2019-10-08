صحيفة سورية: المبعوث الاممي يزور دمشق منتصف الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحيفة مقربة من النظام الحاكم في سورية، بأن المبعوث الأممي غير بيدرسن سيزور دمشق منتصف الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن مصادر في مدينة جنيف السويسرية أن بيدرسن سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم في اليوم التالي من وصوله إلى سورية، أي في السادس عشر من الجاري، “للبحث في التفاصيل النهائية لإطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور”.

ووفق ذات المصادر، فإن “جنيف ستستضيف الأعضاء الـ150 في لجنة الدستور في الثلاثين من تشرين أول الجاري، في اجتماعات ستستمر ليومين، وقد تقتصر على يوم واحد فقط، على أن تشهد المدينة السويسرية فيما بعد جولات لـ (اللجنة المصغرة) المكونة من 45 عضواً، 15 تدعمهم الحكومة و15 للطرف الآخر و15 للمجتمع الأهلي، ولمدة أسبوع واحد لكل جولة، ويتم الدعوة إليها مجدداً وفقا للتطورات”.

وذكرت الصحيفة أن كل هذه التفاصيل سيجري تثبيتها خلال الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأممي إلى دمشق واللقاء الذي سيجريه مع الوزير المعلم.