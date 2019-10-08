حزب كردي سوري يدعو لنشر قوات النظام على طول الحدود مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب الحزب (الديمقراطي التقدمي الكُـردي) في سورية، بـ”فتح قنوات للحوار مع الحكومة السورية ودعوة الجيش السوري للانتشار على طول الحدود السورية – التركية، والبدء بحوار جدي لحل القضية الكردية في سورية ضمن الإطار الوطني السوري”، حسبما جاء في بيان بعد إجتماع “استثنائي” للجنته المركزية

وقالت اللجنة المركزية إنها “لا ترى أي مبرر أو مسوغ لهذه الذرائع التركية فالشعب الكردي في سورية لا يشكل خطرا على الأمن القومي التركي، ولا يهدد المصالح التركية، ويتطلع إلى إقامة أفضل العلاقات مع تركيا على قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة بين بلدينا سورية وتركيا”. واضاف “لذا فإن اللجنة المركزية تدعو تركيا إلى وقف مثل هذا التهديد، واللجوء إلى أسلوب الحوار لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتحدث بيان الحزب الديمقراطي التقدمي الكُـردي عن “ضرورة البدء بتحرك دبلوماسي مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الشأن السوري لدرء خطر الغزو التركي للمناطق الكردية، وكذلك العمل مع PYD (حزب الاتحاد الديمقراطي) للتفاهم حول سبل إبعاد خطر نشوب حرب في المنطقة التي لن تجلب سوى الخراب والدمار لأبناء المنطقة من كل المكونات”.