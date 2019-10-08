الحكومة الايطالية ترحب بإقرار البرلمان قانونا يقلص عدد أعضائه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت الحكومة الايطالية بإقرار البرلمان مساء اليوم الثلاثاء، في قراءة رابعة وأخيرة بمجلس النواب، قانوناً دستورياً يقلص أعضاء البرلمان.

وصوت لصالح القانون الدستوري 553 نائبا ينتمون إلى الاحزاب الكبرى في الاغلبية والمعارضة، بينما رفضه 14 وامتنع نائبان عن التصويت.

وغرد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، بعد إعلان نتيجة التصويت ، “وافق البرلمان على مشروع القانون الدستوري لتقليص عدد البرلمانيين. إنه إصلاح يقلل من تكلفة السياسة ويجعل عمل غرفتي البرلمان أكثر كفاءة”. وأردف “إنها خطوة ملموسة لإصلاح مؤسساتنا. يوم تاريخي لإيطاليا”.

وبدوره أشار وزير الخارجية، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو إلى أن إقرار القانون “هو عملية إصلاحية لا تطالب فيها السياسة بمقابل من المواطنين بل تعطيهم”. وأردف “هناك مليار دافع” لتمرير القانون، في إشارة إلى تقديرات تفيد بأن هذا التقليص سيوفر مليار يورو على خزينة الدولة سنوياً.

وبموجب هذا القانون الدستوري، الذي يحق لـ20% من أعضاء النواب أو الشيوخ المطالبة بإستفتاء شعبي عليه، سيخفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400 عضوا وأعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200 عضوا، فضلاً عن تقليص مقاعد البرلمانيين المنتخبين في الخارج ، من 12 إلى 8 في مجلس النواب، ومن 6 إلى 4 في مجلس الشيوخ