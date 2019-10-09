دي مايو: سأعمل على تعزيز التعاون بين النيابة العامة في روما والقاهرة بقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو صباح اليوم الاربعاء أنه سيعمل على تعزيز التعاون بين النيابة العامة في بلاده ونظيرتها المصرية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في الاشهر الاولى من عام 2016.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات إذاعية إلى أنه “بالنسبة إلى (قضية) جوليو ريجيني، هناك جمود غير مقبول”. واردف “سأعمل في الأسابيع المقبلة على تعزيز الحوار بين المدعين الإيطاليين والمصريين”، مشيرا إلى أن آخر تواصل بين الجانبين في القضية يعود إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتأتي تصريحات دي مايو بعد يومين من لقاء جمعه بمقر الوزارة في روما مع والدي ريجيني، حيث أكد لهما “الالتزام التام للتمكن من تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة الكاملة حول وفاة الباحث الشاب”.