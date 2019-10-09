إستطلاع رأي إيطالي: حزب الرابطة يحتفظ بمركز الصدارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- آظهر إستطلاع حديث عن نوايا تصويت الناخبين الإيطاليين إحتفاظ حزب الرابطة، الذي يقوده وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني بمركز الصدارة للساحة السياسية في البلاد محققاً نسبة 30% ، وهي أقل من الـ34% التي سجلها في الاشهر الاخيرة لحكومة الائتلاف السابقة بين الحزب وحركة خمس نجوم، التي إنهارت في شهر آب/أغسطس الماضي.

ووفق الاستطلاع، الذي بثت نتائجه قناة التلفزة العامة الثالثة (راي 3)، فإن الحزب الديمقراطي حقق تقدماً طفيفا مقارنة بالاسابيع الماضية مسجلاً نسبة 21.9 %، بينما فقدت شريكته في الائتلاف الحاكم الحالي، حركة خمس نجوم، نقطة مئوية واحدة، متراجعة إلى 20.2% .

أما الكيان السياسي الجديد “إيطاليا حيّة”، الذي شكّله الامين العام الاسبق للحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي بعد إنسلاخه من الحزب، فقد حصل على نسبة تأييد تبلغ 3.5%.

وفيما يختص بحزب يمين الوسط، “فورتسا إيتاليا” الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، فقد أعرب 7.2% من فئة الناخبين المستطلعة عن تأييده للحزب، بينما حصد الحزب اليميني “إخوة إيطاليا”، بقيادة جورجا ميلوني، 8.5% من القبول بين الناخبين.