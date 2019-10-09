رئيس البرلمان الاوروبي: إحباط بعد زيارة لندن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن شعوره بـ”الإحباط” لعدم حدوث تقدم في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكان ساسولي قد قام بزيارة يوم أمس للندن التقى خلالها برئيس الوزراء بوريس جونسون، أملاً بسماع مقترحات يمكن ان تدفع مفاوضات بريكست إلى الأمام.

وسعى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، على غرار غيره من القادة الأوروبيين، إلى توصيل رسالة إلى لندن مفادها أهمية تحقيق اتفاق يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي ومثيله البريطاني.

وقال ساسولي عقب الزيارة: “شرحت للسيد جونسون أن البرلمان الأوروبي لن يوافق على صفقة بأي ثمن، ولن نقبل أن صفقة تقوض اتفاق السلام بين شطري ايرلندا أو تعرض السوق الموحدة الأوروبية للخطر”.

وجدد رئيس البرلمان الأوروبي موقف الاتحاد الرافض للمقترحات البريطانية التي قدمت بداية الشهر الحالي، مشيراً إلى أنها غير قابلة للتطبيق على الفور.

وينبه الأوروبيون جونسون إلى خطورة المنعطف الذي تتواجد فيه مفاوضات بريكست حالياً، فإما التمديد أو عدم الاتفاق.

ويرفض البرلمان الأوروبي أي تمديد غير مبرر من شأنه تحميل الأوروبيين مسؤولية الفوضى السياسية البريطانية.

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد هاجموا جونسون خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أنه يلعب “لعبة لوم بائسة” تهدف إلى تحميل بروكسل مسؤولية الفشل.

ويطالب الأوروبيون رئيس الوزراء البريطاني بتقديم مقترحات عملية وفعالة لمشكلة الحدود بين شطري جزيرة ايرلندا قبل حلول يوم الجمعة القادم، ليتسنى التحضير للقمة الأوروبية الدورية المقررة 17 و18 الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مالم يتم طلب تمديد إضافي.