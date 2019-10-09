يونكر: العمليات العسكرية التركية لن تعطي نتائج إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تركيا بوقف عملياتها العسكرية في شمال شرقي سورية.

وكان يونكر يتحدث خلال مداخلة اليوم أمام البرلمان الأوروبي لعرض أولويات القمة الأوروبية القادمة المقررة في 17 و18 الشهر الجاري في بروكسل.

وناشد رئيس المفوضية الأوروبية السلطات التركية وكافة الأطراف المعنية بضبط النفس، فـ”هذه الأعمال العسكرية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية وعلينا إفهام الأتراك هذه الحقيقة”، وفق كلامه.

ويلاحظ الأوروبيون أن لتركيا مخاوف أمنية “مشروعة” على حدودها مع سورية، ولكنهم لا يرونها مبرراً كافياً لشن عمل عسكري.

وحذر المسؤول الأوروبي الأتراك من مغبة تنفيذ مخططهم الرامي إلى إقامة منطقة عازلة في شمال شرق سورية، مؤكداً أن الاتحاد لن يدفع أي مبلغ لتمويل مثل هذا الإجراء.

كما وجه انتقادات واسعة لتركيا بسبب أعمال التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق المتوسط، معلناً تضامنه الكامل مع قبرص.

وكانت أصوات دولية عديدة قد تعالت لرفض العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.

ويتخوف الأوروبيون من نتائج هذه العملية التي ستنسف كافة الجهود الدولية المؤدية إلى حل سلمي للأزمة السورية، كما أنها ستؤدي إلى موجات نزوح جديدة.