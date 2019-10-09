ستولتنبرغ بشأن سورية: تجنب الأعمال التي قد تزعزع استقرار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الى “أهمية تجنب الأعمال التي يمكنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، زيادة التوترات والتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية”، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي شنتها أنقرة ضد الأكراد شمال شرقي سورية.

وفي نداء وجهه إلى تركيا، في تصريح من قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)، بعد اللقاء الذي جمعه الأربعاء ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، شدد الرجل الأول في الناتو على أن “تركيا حليفنا، لديها مخاوف أمنية مشروعة، عانت من هجمات إرهابية وهي موطن لملايين اللاجئين السوريين”. وقد “أبلغ السلطات التركية الحلف بعملية عسكرية شمال سورية”.

وخلص ستولتنبرغ الى القول “سأكون في إسطنبول يوم الجمعة المقبل وسأتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول هذه القضية”.