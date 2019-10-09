كونتي: قلق من المبادرة التركية الأحادية الجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن “القلق من المبادرة التركية الأحادية الجانب”، ضد الأكراد شمال شرق سورية.

وأضاف رئيس الوزراء الحكومة، خلال تصريحات صحافية تلت لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، (ناتو) يانس ستولتنبرغ، بمقر الحكومة في روما، قصر (كيجي)، الأربعاء، “تحدثنا عن سيناريوهات الأزمات الدولية، ولا سيما سورية”، وقد “أبلغت الأمين العام لحلف الناتو للتو، أن تركيا قد اقدمت على مبادرة من جانب واحد، لا يمكنني إلا أن أعرب عن القلق”، إزائها.

وخلص كونتي الى القول إن “مصدر قلقنا هو أن المبادرات الإنفرادية التي اتخذت، من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”، وكذلك “إلحاق مزيد من المعاناة للمجتمعات المحلية”.