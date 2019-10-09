ستولتنبرغ لتركيا: كل مبادرة يجب أن تكون مناسبة ومُقاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ مخاطبا تركيا، إن “كل مبادرة تم الإقدام عليها، يجب أن تكون مناسبة ومُقاسة”، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي شنتها أنقرة ضد الأكراد شمال شرقي سورية.

وفي نداء وجهه إلى تركيا، خلال تصريحات من قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)، بعد اللقاء الذي جمعه الأربعاء ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، دعا الرجل الأول في الناتو، تركيا إلى أن “تتصرف باعتدال، وأن يكون أي إجراء تتخذه في شمال سورية، مناسباً ومقاساً”.

وأشار ستولتنبرغ الى “وجوب ألا نضع على المحك، الحرب ضد عدونا المشترك”، أي “تنظيم (داعش)، الذي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لمنطقة الشرق الأوسط، شمال افريقيا وجميع بلداننا”.

وعاد أمين عام ناتو ليؤكد أن “تركيا حليفنا، لديها مخاوف أمنية مشروعة، عانت من هجمات إرهابية وهي موطن لملايين اللاجئين السوريين”. واختتم بالقول إن “السلطات التركية قد أبلغت الحلف بعملية عسكرية شمال سورية”.