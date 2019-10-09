رينزي: لا يجب ترك الأكراد لوحدهم وعلى المجتمع الدولي التدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي الى “عدم وجوب ترك الأكراد لوحدهم”، مشيرا الى أن “على المجتمع الدولي التدخل”، لدعمهم.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، كتب رينزي، وهو زعيم حركة (إيطاليا حيّة)، “لقد حارب إخواننا الأكراد متطرفي تنظيم (داعش) وساهموا في تدمير (الدولة الإسلامية)”، لذا فإن “تركهم وحدهم أمر عابث وغير عادل”، مؤكدا أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل ذلك”.

من جانبه، كتب عضو الحركة ذاتها، ساندرو غوتسي، على منصة (تويتر)، أن عملية (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان “ضد الأكراد السوريين بموافقة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، خيانة أخرى للأكراد من جانب الغرب”.

وخلص غوتسي الى القول “لقد كانوا حلفاءنا الرئيسيين في الحرب ضد تنظيم (داعش)”، وإنْ “أدرنا لهم ظهورنا، فسيكون ذلك أمراً خاطئاً سياسياً وبغيضاً أخلاقياً”.