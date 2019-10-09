ميلوني تدعو لفرض عقوبات أوروبية ضد تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني الى فرض عقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي ضد تركيا، بسبب عملياتها العسكرية ضد الأكراد في سورية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بعد ظهر الأربعاء، بدء عملية عسكرية شمال شرق سورية تحمل اسم “نبع السلام”، هدفها إزالة ما وصفه بـ”الممر الإرهابي” الذي يحاولون إقامته جنوب تركيا، وأشار تحديداً تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني.

وبهذا الصدد، أضافت ميلوني في تغريدة على (تويتر)، أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبرران العقوبات ضد روسيا كرد فعل على انتهاكها الأمن الإقليمي لأوكرانيا”. وأردفت “إننا نطالب الآن وبالتماشي مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا أردوغان بعد غزوها شمال سورية وشنها الحرب ضد الأكراد”.

واختتمت البرلمانية المعارضة تغريدتها بالقول، إن الكرد “شعب اكتسب مزايا كثيرة في إطار الكفاح ضد تنظيم (داعش)”.

هذا وقد بدأت الغارات الجوية التركية بالفعل فور إعلان الرئيس التركي عن بدء العملية العسكرية، التي كان يترقبها السوريون منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من البلاد الاثنين، وشن سلاح الجو التركي أولى غاراته الجوية على مواقع قوات سورية الديمقراطية الكردية (قسد) قرب رأس العين شماليّ الحسكة (شمال شرق سورية).