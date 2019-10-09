مسؤول دبلوماسي إيطالي: العدوان التركي هجوم على التحالف ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول دبلوماسي إيطالي أن “العدوان التركي يمثل هجوماً على التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)”.

وكتب وكيل وزارة الخارجية مانليو دي ستيفانو في صفحته على (فيسبوك) الأربعاء، أن هذا “العدوان من جانب القوات المسلحة التركية في شمال شرق سورية”، المنطقة “التي يسكنها الأكراد، أمر خطير ويجب طرحه على الفور على أهم طاولات المجتمع الدولي”، لأنه “يهدد سلامة من تعاون في الواقع لوقف زحف التنظيم”، فضلا عن كونه “يعرض عملية الاستقرار في سورية للخطر”.

وتابع المسؤول الدبلوماسي “لقد كان الأكراد أحدى القوى العسكرية والسياسية التي تعاون معها الغرب بشكل أساسي في إطار مناهضة (داعش)”، وبالتالي “فإن هذا العمل الأحادي الجانب، يمثل هجومًا على التحالف بأكمله وانتهاكًا للأمن الإقليمي للدولة السورية”.

وخلص دي ستيفانو إلى القول إن “من الضروري عقد جلسة لمجلسي الأمن والناتو بشكل عاجل، لوقف العمليات العسكرية”، التركية.