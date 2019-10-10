دي مايو: شركاتنا بأمريكا الجنوبية تحقق أكبر عائدات سنوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن “الشركات التي تديرها إيطاليا في أمريكا الجنوبية، تتمتع بأعلى قيمة للمبيعات سنويا”، وهي “بحجم 54 مليار يورو مقابل 38 ملياراً في آسيا”.

وفي كلمته لافتتاح أعمال المؤتمر التاسع لإيطاليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المنعقد في مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، ذكّر الوزير دي مايو بأن “أمريكا الجنوبية هي المنطقة التي تستثمر فيها أكثر من 3500 شركة وطنية وتمارس انتاجها”.

وذكر وزير الخارجية أنه “حتى إذا كان سياق نمو اقتصاد أمريكا اللاتينية أقل من مستوياته قبل عقد من الزمن، فإن الآفاق المفتوحة مع مختلف الاتفاقيات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، يمكن أن تدعم زيادة التبادل التجاري”، الذي “يتمتع بحجم كبير أصلا، يتجاوز الـ23 مليار يورو”، لكنه “لا يزال دون الإمكانات”، التي يمكن للمنطقة توفيرها.

وأشار دي مايو إلى أن الاستثمارات الإيطالية المباشرة في أمريكا اللاتينية “بلغت حجم 201 مليار يورو عام 2018”. علاوة على ذلك، فإن “الريادة الإيطالية في سوق الطاقة في أمريكا اللاتينية وأهمية الحضور الصناعي الإيطالي في المنطقة في قطاعات السيارات والبناء والصناعة التحويلية، يسمح لنا بتصور تكامل أقوى من أي وقت مضى بين إيطاليا ومنطقة أمريكا اللاتينية في سلاسل القيم العالمية”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “أوجه التكامل والتآزر بين اقتصادات أمريكا اللاتينية وإيطاليا، واضحة”، فـ”نحن المنتجون الرئيسيون للمواد الخام والأغذية، المحولون الرئيسيون وكبار المصدرين للسلع والخدمات”.