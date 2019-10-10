نتنياهو: إيران تسعى للهيمنة على لبنان وسورية والعراق واليمن وغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن “إيران تسعى لتشديد قبضتها وهيمنتها على كل من لبنان وسورية والعراق واليمن وقطاع غزة”.

وأضاف “إن المركز الذي تنطلق منه حاليًا الأعمال العدوانية في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني في طهران. بحيث إنها تتزود دون هوادة بمزيد من الأسلحة كما هي تزود وكلاءها بأسلحة خطيرة وتهاجم حرية الملاحة في ممرات الملاحةالدولية، وقد أسقطت طائرة مسيّرة أمريكية كبيرة الحجم، وشنت هجومًا سافرًا وغير مسبوق على حقول النقط السعودية، وهي تتجاوز سقف جرأتها باستمرار”.

وكان نتنياهو يتحدث خلال مراسم التأبين التي أقيمت إحياءً لذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب 1973.

وقال نتنياهو “إن إيران تتوعد بإزالتنا عن الخارطة، وتقول علنا: إن إسرائيل ستزول. وحاول المرة تلو الأخرى الهجوم علينا لذا يتعين علينا التأهب للدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر”.

وأردف “لا نسعى لكي نكون: شعبًا يعيش بمعزل عن محيطه، لكننا اضطررنا لنعايش هذه الحالة عشية اندلاع حرب يوم الغفران حيث لم تصلنا المساعدات الأمريكية إلا قبيل انتهائها فقط”.

وزاد “كما كان الحال عام 1973، إننا تثمّن عاليًا هذا الدعم الأمريكي المهم، والذي شهد ازديادا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، كما نثمّن الضغط الاقتصادي الهائل الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران”.

الا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار الى انه “ومع ذلك، إننا نبقي في أذهاننا ونطبق دائمًا المبدأ الأساسي الذي نسترشدبه ومفاده أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بقدراتها الذاتية ضد أي تهديد كان”.

وحذر نتنياهو من “إن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي تهديد، سواء من خلال الدفاع أو الهجوم، وهو يملك قوة ساحقة وترسانة هائلة من الأسلحة وروح قوية، بمعنى تلك الروح القتالية العظيمة التي نقلها لنا جيل حرب يوم الغفران”.