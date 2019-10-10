رئيس مجموعة إيني: لست قلقاً بشأن إرسال تركيا سفينة تنقيب لمياه شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي اليوم الخميس إنه “ليس قلقًا” على الوضع بمياه شرق المتوسط، بعد إرسال تركيا سفينة تنقيب إلى المياه قبالة قبرص، وهي منطقة تمتلك فيها المجموعة الايطالية وتوتال الفرنسية رخصة إستكشاف النفط من السلطات القبرصية.

وأضاف ديسكالزي، في تصريح للصحفيين على هامش حفل جائزة إيني السنوية بمقر رئاسة الجمهورية في روما “إذا جاء شخص ما على متن سفن حربية، لن أحفر عندئذ آباراّ. لا يبنغي أن أقلق أنا ولا أريد بالتأكيد أن أشعل حروبا بحفر آبار. أي شخص يعرِّف نفسه عبر ما يقوم به من أفعال والطريقة التي ينفذ بها تلك الأفعال”.

وتوقع رئيس مجموعة إيني “إنطلاق حوار حول هذه المسألة”، إلا أنه قال إنها ليست محور نقاش “في الوقت الراهن”