وزراء مالية أوروبا :شطب الامارات من لائحة الملاذات الضريبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – وافق وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على شطب اسم دولتي الإمارات العربية المتحدة وجزر المارشال من قائمة الملاذات الضريبية أو ما يُعرف بالقائمة السوداء.

وجاء هذا القرار، بعد أن تأكد الأوروبيون أن الإمارات قد اتخذت كافة الإجراءات والإصلاحات التي تعهدت بها فيما يتعلق بسياستها الضريبية.

وأوضح الوزراء أن جزر المارشال ستبقى تحت المراقبة، فيما تم شطب أسماء دول أخرى مثل سويسرا وألبانيا وكوستاريكا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هذه القائمة مساهمة منه في تعزيز العمل الدولي على محاربة ظواهر مثل التهرب الضريبي ومن أجل تعزيز الشفافية الضريبية.