دي مايو: ليتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “سيكون ذا أهمية قصوى أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد”، حول العملية العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سورية.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر التاسع لإيطاليا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، ذكر الوزير دي مايو أنه سيكون “يوم الاثنين في لوكسمبورغ لحضور إجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية”، وحيث “ستطلب إيطاليا من الاتحاد الأوروبي إسماع صوت واحد، حتى فيما يتعلق بأية مبادرات ضد أنقرة”.

وشدد وزير الخارجية على أن العمليات العسكرية التركية شمال سورية، “غير مقبولة، ونحن ندينها”، فهي “تخاطر بوضع الحرب ضد الإرهاب على المحك”، لأن “الأعمال العسكرية ساعدت دائمًا على انتشار الإرهاب”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إن بلاده تطلب من تركيا أن “توقف الهجوم فوراً”، كونه “قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الشعب السوري”، الذي “غدا ضحية سنوات الحرب أصلا”.

هذا وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي إيتّوري روزاتو، أن وزير الخارجية، سيقدم عصر الثلاثاء المقبل، الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر، إحاطة أمام المجلس عن سورية”.