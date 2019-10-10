مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من تبعات العملية العسكرية التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تبعات العملية العسكرية التركية في شمال سورية، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى احداث المزيد من المعاناة الإنسانية وتتسبب في موجات نزوح جديدة.

ونوهت المنظمة الأممية إلى أن النزوح السوري يعتبر أكبر موجة نزوح في العالم منذ عقود، “حالياً هناك عشرات الآلاف من المدنيين في خطر ويسعون للفرار من القتال”، وفق نص بيان تقلت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم.

وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير إمكانية وصول المساعدات .

وشدد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على أنه “يجب ألا يكون المدنيون والبنية التحتية هدفاً للعمليات العسكرية”.

وكررت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موقفها بالنسبة لعودة السوريين، مشيرة إلى أن هذه العودة يجب أن تكون طوعية، آمنة وتحفظ كرامة الانسان، فـ”الأمر متروك للاجئين ليقرروا ما إذا كانوا يريدون العودة”، وفق البيان.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين 5,6 مليون شخص، فيما يُقدر عدد المهجرين داخلياً ب 6,2 مليون شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة.