مستثمر إيطالي: عار غياب السياسيين في لامبيدوزا أمام مأساة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مستثمر إيطالي إن من العار غياب السياسيين في لامبيدوزا عند وقوع مأساة للمهاجرين، في إشارة الى حادث انقلاب وغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة الصقلية ليلة الإثنين الماضي، أودى بحياة 13 امرأة من المهاجرين الذين كانوا على متنه.

جاء ذلك على لسان رئيس ومؤسس شركة (Italia Indipendente Group) لاپو إيلكان، خلال تقديمه في باليرمو الخميس، مذكرة التفاهم مع الصليب الأحمر الإيطالي لتحقيق تدخلات لصالح الأشخاص في حالة هشاشة.

وأضاف إيلكان أن “جزيرة لامبيدوزا شهدت قبل بضعة أيام مأساة” جديدة للمهاجرين، “وللأسف الشديد لم يكن هناك سياسي واحد حاضر”، وهو “أمر يحزنني كإيطالي”.

وتابع المستثمر الإيطالي، “نحن ندفع للسياسيين أجورهم ويجب أن يكونوا بالمقابل، حاضرين في اللحظات صعبة”، وأردف “أجد أن من العار أن ممثلي المؤسسات لم يكونوا حاضرين في لامبيدوزا”.

في سياق آخر، قال إيلكان “إنني لا أحب استخدام كلمة المهاجرين، بل أود أن أسمي هؤلاء الأشخاص: إيطاليين جدد، لأنني أريد أن أذكّر أنه حتى بضع سنوات خلت، ترك الإيطاليون بلادنا أيضًا وكانوا مهاجرين”. لذلك “تبدو لي هذه الكلمة مهينة تقلل من احترام الناس”.

يذكر أن إيلكان هو حفيد المساهم الأكبر والمدير التنفيذي لشركة فيات السيناتور جوفاني أنييللي، وهو رئيس ومؤسس شركة (Italia Indipendente Group) القابضة والمساهم الرئيس فيها، حيث يمتلك نسبة 48.78% من أسهمها.