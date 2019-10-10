المبعوث الأممي لسورية يشارك في نقاشات أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك المبعوث الاممي إلى سورية غير بتدرسن، في جانب من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإثنين القادم في لوكسمبورغ.

وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن بيدرسن سيشارك الوزراء في جلسة مخصصة لبحث التطورات في شمال سورية والوضع في البلاد، حيث “سيعرض امامهم تطور الجهود السياسية التي تقودها المنظمة الدولية لحل الصراع”، حسب كلامها.

ويرى الأوروبيون، كما نقلت مايا كوسيانيتش عن العديد من المسؤولين في الاتحاد، أن العملية العسكرية التركية الجارية حالياً في شمال سورية، تهدد بنسف الجهود الدولية الرامية لتسوية النزاع سياسياً.

ويعتبر الأوروبيون أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خطوة أولى في عملية سياسية معقدة وطويلة بقيادة الأمم المتحدة بهدف انهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.

ومن جانب آخر، تحفظت المتحدثة على القول فيما إذا كان الأوروبيون ينوون فرض عقوبات على تركيا، مكتفية بالقول: ” سنبحث التطورات من مختلف الجوانب”.