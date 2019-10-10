أكثر من 100 ضابط إسرائيلي يطالبون نتنياهو بدعم أكراد سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- طالب اكثر من مئة من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة اركان الجيش الإسرئيلي افيف كوخافي “بذل كل جهد مستطاع من اجل منع وقوع مذبحة بحق الشعب الكردي في شمال سورية”.

وكتبوا في رسالة، نشرت الإذاعة الإسرائيلية مقتطفات منها، “يتعين علينا كاسرائيليين ويهود الا نتخذ موقف المتفرج ازاء محنة الشعب الكردي”.

وأضافوا “بمقدور اسرائيل أن تتخذ العديد من الخطوات من اجل مساعدة المقاتلين الاكراد ومنها ممارسة الضغوط الدولية، وتزويد الاكراد بالمؤن من المواد الغذائية والادوية والالبسة والوسائل القتالية وتزويدهم بالمعلومات الاستخبارتية”.

وتابعوا “بامكان اسرائيل اتخاذ هذه الخطوات دون وضع حياة جنود اسرائيليين في خطر، وكما يمكن القيام بها على وجه السرعة”.

وكان نتنياهو قد أدان، في اول تعقيب رسمي اسرائيلي على العملية التركية، ما اسماه “الغزو العسكري التركي للمحافظات الكردية في سورية”. وقال في بيان “تدين إسرائيل بشدة الغزو العسكري التركي للمحافظات الكردية في سورية وتحذر من قيام تركيا ووكلائها بتطهير عرقي بحق الأكراد”. واضاف “ستبذل إسرائيل كل جهد ممكن لتقديم المعونات الإنسانية إلى الشعب الكردي الباسل”.