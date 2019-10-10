إيطاليا تستدعي السفير التركي في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية اليوم الخميس، أنها قررت إستدعاء السفير التركي لدى روما، على خلفية عملية بلاده العسكرية في شمال شرق سورية.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة إلى أنه “في أعقاب المبادرات العسكرية التركية في شمال شرق سورية، طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو إستدعاء السفير التركي في إيطاليا إلى مقر الوزارة في روما (قصرفارنسينا)”، وذلك “للتأكيد مجدداً على أهمية وقف جميع الأعمال الاحادية”.

وأضافت المذكرة “تؤكد إيطاليا أن السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو حل دائم للأزمة السورية يتمثل في العملية السياسية القائمة تحت رعاية الأمم المتحدة “.