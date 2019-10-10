صالح مسلم: التحالف بين الاكراد والنظام السوري غير ممكن مالم يغير عقليته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إستبعد الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية، صالح مسلم، إمكانية التحالف في الوقت الراهن مع السلطات في دمشق لمواجهة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية.

ورأى مسلم، في إجابة على أسئلة لوكالة (آكي) الايطالية وجهتها إليه من روما، أنّ التحالف بين القوات الكردية والنظام السوري من منظور معادٍ لتركيا “غير ممكن حاليًا”، في حين أنه في المستقبل “فرضية قابلة للحياة ولكن فقط إذا غيرت دمشق عقليتها”.

وأضاف القيادي الكردي البارز “أعتقد أن قوات النظام غير قادرة على الدفاع عن شعبنا، فهي ضعيفة للغاية” مقارنة بقوات تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو).

وأشار إلى أن “الحوار” أو “الاتفاق” بين الأكراد السوريين والنظام “مسألة معقدًة” في الوقت الراهن، منوها بأن الحكومة السورية “لم تقبل حتى الآن بمنطقة الإدارة الذاتية” الكردية في شمال شرق البلاد