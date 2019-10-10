رئيس مجموعة إيني: وقع حرب الرسوم الجمركية على سعر النفط أكبر بكثير من الازمات الجيوسياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية، كلاوديو ديسكالزي أن حرب الرسوم الجمركية تؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط مقارنة بالازمات الجيوسياسية.

وأضاف ديسكالزي، في تصريح للصحفيين على هامش حفل توزيع جائزة إيني السنوية في مقر رئاسة الجمهورية في روما، “عدم الاستقرار الجيوسياسي، بالنظر إلى الاوضاع في ليبيا وفنزويلا وإيران وسورية، لا يؤثر بشكل مطلق على سعر (برميل) النفط، الذي بلغ 59 دولارًا حتى بعض الاحداث التي شهدتها المملكة العربية السعودية”، في إشارة الهجمات ضد منشآت أرامكو.

وأردف “هناك أمور أخرى تؤثر على أسعار النفط … ما أريد قوله هو إن الجيوسياسة تمثل ضجيجًا خلفيًا”، بينما “من الواضح أن نمو الاقتصاد، المرتبط بالتعرفات الجمركية والإنغلاق والانفتاح، يؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط الخام”.